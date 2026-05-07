Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis'ten geçen, "Ceza Muhakemeleri Usul Değişiklik Yasası" ile ilgili bugün, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Medya Etik Kurulu, BASIN-SEN ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği yönetimlerini kabul ederek ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanı Erhürman, sendika, birlikler ve kurulun görüşlerini dinledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman söz konusu yasayla ilgili geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Meclis'ten geçen bir yasa ile ilgili, "basın özgürlüğü" ve "masumiyet karinesi" çerçevesindeki tartışmaları yakından izliyorum. Cumhurbaşkanlığı, ilgili tüm taraflarla görüşecek ve tüm fikirleri değerlendirecek. Cumhurbaşkanlığı'nın elbette bugün itibarıyla da konuyla ilgili bir fikri vardır ancak bu fikri herkesin fikrinden üstün saymamak ve ilgili tüm taraflara fikrini açıklama olanağı tanımak, bu fikirleri değerlendirmek demokrasinin gereğidir.

Yapılacak değerlendirmeler ışığında, gerekli görülmesi durumunda, Cumhurbaşkanlığı'nın, daha önceki örneklerde olduğu gibi, Anayasal yetkilerinden herhangi birini kullanmaktan imtina etmeyeceği kamuoyunun malumudur."