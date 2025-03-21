21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Çavuşoğlu, Down sendromlu bireylerin, eğitim ve sosyal yaşamlarında hak ettikleri desteği aldıklarında büyük başarılara imza attıklarına dikkat çekti.

“Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler de eğitimin her birey için erişilebilir ve kapsayıcı olması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diyen Çavuşoğlu, engelsiz bir eğitim anlayışıyla, özel gereksinimli çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmaları, topluma aktif bireyler olarak katılmaları için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Onların hayallerine ulaşmasını sağlamanın herkesin sorumluluğu olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Down sendromlu bireyler ve ailelerinin yanında olduklarını ifade etti, “Onların hayatı daha renkli ve anlamlı kılan sevgilerine, samimiyetlerine yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.