Hasipoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 42’inci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Hasipoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Varoluş ve özgürlük mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, en umutsuz ve karanlık günlerde halkına öncülük etmiş, varoluş için vermiş olduğu mücadelesi ile Kıbrıs’ta tarihin akışını değiştirmiş, Kıbrıs Türk Halkı’nın kaderine yön vermiştir. O’nun Kıbrıs Türkleri için verdiği büyük mücadele ve hiçbir karşılık beklemeden milli dava uğruna yaptıkları her zaman gururla hatırlanacaktır.

Dr. Küçük, her zaman alçak gönüllü, halkı ile iç içe, yardımsever, yüreği insan sevgisiyle dolu kişiliğiyle toplumun tüm kesimleri tarafından büyük saygı ve sevgiyle karşılanan değerli bir liderdi. O’nun halkı için ve milli mücadele uğruna yılmadan usanmadan yaptıkları Kıbrıs Türk toplumunun güç, güven ve direniş kaynağı olmuştur.

Vatan sevdası ve kararlılığıyla üstlendiği toplum liderliği görevini layığıyla yerine getirmiş, bunun yanı sıra, kimi zaman bir hekim, kimi zaman gazeteci, kimi zaman halktan biri olarak, halkı ile birlikte varoluş mücadelesinde tarihteki yerini almış, halkına rehber olmuştur.

Varoluş ve özgürlük mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük unutulmayacak, vermiş olduğu mücadeleler bize yol göstermeye devam edecektir.

Aramızdan bedenen ayrılışının 42. yılında Liderimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Bizlere düşen en asli görev, adını Kıbrıs tarihine altın harflerle yazdıran Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk toplumu için verdiği mücadelenin genç nesiller tarafından daima hatırlanmasını sağlamak, bizlere miras kalan devletimizi yüceltip güçlendirmektir.

Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesine ömrünü adayan Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 42. yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Aziz ruhu şad olsun. ‘’