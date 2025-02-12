Törene, Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Halil Falyalı Yardım Vakfı Başkanı Özge Taşker Falyalı, belediye başkanları, Falyalı ailesi ve bölge halkı katıldı.

Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ‘her şey güzel kalpli Özge hanımın beni ziyaretiyle başladı’ diyerek, yaşanan süreci anlattı:

“Güzel yürekli Özge, bir gün bakanlığı ziyaret etti, bir vakıf kurmak istediğini söyledi ve ne yapabileceğini bana sordu. Bunu bana söylediğinde ‘bekle, hazırdayız’ diyerek hemen projeyi aldım, masaya koydum, ‘Projen hazır’ dedim. Çünkü rahmetli Halil ile biz çok konuşurduk. Onun ve bu konuşmalarımızın anısını yaşatmak adına hem de kurulan Vakfın ilk projesi olmak adına bu bölgede yapılmasını istedi Özge Hanım da. Ve Özge hanımın da güzel kalpli yaklaşımı ile projenin kendisine teslim edilmesi ile birlikte 1 yılı bile bulmadan bu proje hayata geçti.”

Çavuşoğlu: Özge hanımın gelecek yıl Girne’de okul açma projesi var

Projenin Karpaz halkı için çok kıymetli olduğuna vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, Karpaz’ın bu proje ile özel eğitimde uluslararası standartları yakaladığına dikkat çekti. Özge Falyalı’nın önümüzdeki yıl Girne’ye de bir özel eğitim Okulu yapma hedefinde olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Özge hanımın bu yeni planı ülkemize yaptığımız çalışmalarda daha da büyük bir sorumluluk, daha da büyük bir moral vermektedir ve halkımızla birlikte geleceği şekillendirmede umudumuzu artırmaktadır” dedi.

“Okul kapasitemiz arttı, artık daha çok öğrenci kabul edebileceğiz”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bu okulla birlikte öğrenci sayısının artacağını bu kapsamda öğretmen sayılarını da artırdıklarını belirtti. Çavuşoğlu, bir önceki okula göre kapasitenin iki kat arttığını da sözlerine ekledi.

“Bugün burada yaptığınız vatanseverliktir”

Başbakan Ünal Üstel döneminde 7’inci okulu, kendi hükümetleri döneminde ise 23’üncü okulu açmış olduklarının da altını çizen Çavuşoğlu, hayır severlerin eğitime yaptıkları katkılara değindi. Çavuşoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bu topraklarda atalarımızdan aldığımız bu mirası 440 sene sonraki, binlerce sene sonraki nesillerimize aktarabilmek için hayır severlere her zaman ihtiyaç duyduk ve bunu Özge hanım için söylüyorum İskele TMK’yı yaptığımız gün orayı TMK’nın Vakıf parası ile yaptık ve o dönemki genel müdür kimin parasıyla yapıldığını açıkladığında insan olan ağlar, 300 sene önce mallarını Kıbrıslı Türk çocuklara vakfetmiş nenelerimizin isimlerini okuduk oralarda ve dedik ki bu topraklarda var olmamız tesadüf değildir. Bugün sizin de burada yaptığınız vatanseverliktir. Bu 300-500 sene sonra da isminizle anılmaya devam edecek ve Kıbrıs Türk halkı sayenizde yaşamaya devam edecek.”