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Meclis Genel Kurulu’nda Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar’ı yanıtlayan Çavuşoğlu, yaratılan tüm sıkıntılara rağmen yüksek öğrenimi ayakta tutmak için yoğun çaba verdiklerini belirterek, ‘40 bin olan öğrenci hedefini 100 bine çıkardık. Kredi Yurtlar Kurumu’nu da adaya getirdik” diye konuştu.

“Ülke bir anda üniversite enflasyonuna uğradı”

Sözlerine “gerçekleri de konuşmalıyız” diyerek devam eden Çavuşoğlu, ülkenin bir anda üniversite enflasyonuna uğradığını belirterek, şunları kaydetti:

“Ülke üniversite enflasyonuna uğradı ve ne yazık ki bu üniversiteler Meclis kürsüsünde yapılan konuşmalardaki hassasiyete göre yönetilmedi. Bu ülkede ilk kez bizim zamanımızda üniversitelerle yüksek öğrenim strateji belgesi çalışması yapıldı. Ardından pandemi döneminde üniversitelerimizle yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Şu an YÖKAS sisteminde ciddi iyileştirmelere gittik, onun üzerinde çalışıyoruz. Hükümet bu alanın ne kadar önemli olduğunun farkında ve bilerek, isteyerek mücadele ediyor.