Çavuşoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in de yarın saat 11.30’da öğretmen sendikalarının temsilcileriyle görüşeceğini bildirdi.

BRT televizyonunda 18. Saat programına canlı telefon bağlantısıyla katılan Çavuşoğlu, geçen hafta yaptıkları tüzük değişikliyle başlayan tartışmaları bugün hükümet ortakları ve ana muhalefet partisiyle değerlendiren Başbakan Üstel’in, diyalog yolu açmak için iyi niyet göstererek tüzüğü geri çekme kararını açıkladığını kaydetti.

Çavuşoğlu, bu konuda sendikalarla görüşmekle görevlendirildiğini belirterek, hem öğretmenlerin hem öğrencilerin hem de velilerin kıymetli olduğunu, hükümetin de diyalog kapısı açmak ve uzlaşı kültürüyle konuyu bir noktaya taşımak amacıyla bu kararı aldığını anlattı.

Nazım Çavuşoğlu, bugünkü toplantıda sendikaların görüşlerini ifade ettiğini kendilerinin de gerginliğe yol açacak bir konu kalmaması gerektiğini söylediklerini belirtti.

Sendikaların eylem yaptığını, gergin bir ortam bulunduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, tüzüğü geri çekerek diyalog kurmaya çalıştıklarını; bu çerçevede Başbakan’ın da sendikalarla görüşmek istediğini ve yarın saat 11.30’a randevu verdiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Sayın Başbakan da sendikalarla uzlaşılabilecek noktaları arayacak. Sendikalarla görüşmeden sonra da Bakanlar Kurulu var. Konuyu oraya da götüreceğim, akabinde prosedür neyse yapılacak.” diye konuştu.

Sonucun ne olduğunu görmek için yarın Başbakan Üstel’in öğretmen sendikalarıyla yapacağı görüşmeyi beklemek gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Umarım taraflar umut ettikleri noktaya gelirler. Öğretmenler için huzurlu çalışma ortamı olur ve öğrenciler için eğitimin kesintiye uğramasının ortadan kalması arzumuzdur.” dedi.

Nazım Çavuşoğlu, uzlaşı arayışlarını vurgulayarak, yarınki görüşmeden sonra nasıl bir yol izleneceğinin ortaya çıkabileceğini; tüzük yarınki Bakanlar Kurulu’nda geri çekildiğine ilişkin kararın Resmi Gazete’de yayımlanana kadar yürürlükte olacağını da ekledi.