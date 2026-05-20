Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı arasında uygulanan kardeş okul projesi kapsamında KKTC’ye gelen Üsküdar Validebağ Fen Lisesi öğrencileri, kardeş okulları Polatpaşa Lisesi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. Kabulde Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu da hazır bulundu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, Kardeş Okul Projesi’nin, “tek millet iki devlet” anlayışı doğrultusunda Türkiye ile KKTC gençlerinin bir araya gelerek birbirlerini daha yakından tanımalarına katkı sağladığını belirtti.

Projenin kültürel ve sosyal bağların güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Çavuşoğlu, iki okulun öğrencilerinin bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çavuşoğlu, “Geleceğe yön verecek nesilleri yetiştirirken yalnızca akademik başarıyı değil, öğrencilerin kendi coğrafyalarının farkındalığını artırmalarını ve kültürlerini kardeşleriyle karşılıklı paylaşmalarını da vazgeçilmez bir unsur olarak görüyoruz” dedi.

KKTC’nin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yürüdüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının geçmişten bugüne Atatürkçü düşünceyi benimsediğini ve bu değerleri yaşatmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Çavuşoğlu, KKTC halkının her zaman kendisini anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü de belirterek, “Türkiye ile birlikte sevinir, Türkiye ile birlikte üzülürüz. Güçlü Türkiye, güçlü Türk milleti bizim vazgeçilmez prensibimizdir. Ancak bu yolda yürürken sadece söylemlerle değil, icraatlarla da bunu göstermemiz gerekiyor. Dolayısıyla ortaöğretim seviyesinde yaptığımız uygulama, bu vizyonun bir uzantısı şeklindedir.” diye konuştu

Öğrencilerin KKTC’de bulundukları süre içerisinde ülkenin tarihi, sosyal, kültürel ve milli mücadele mirasını yakından tanımalarını arzu ettiğini belirten Çavuşoğlu, projeye katkı koyan öğretmenlere, okul yöneticilerine ve velilere teşekkür etti.

Kabulde, Polatpaşa Lisesi Müdürü Ertuğrul Aktu ve Üsküdar Validebağ Fen Lisesi Müdürü Ahmet Hakan Yamak ise proje ve ortak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.