DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 2026 Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin belirlediği “Güçlendirilmiş Hemşireler Hayat Kurtarır” temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında pazartesi günü Şampiyon Melekler Amfisi’nde yer alan bilimsel etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Vakıf Yöneticiler Kurulu ile üniversiteden diğer üst düzey yetkililer katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, açılış konuşmalarını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sevinç Taştan yaptı.

-Prof. Dr. Kılıç: “Hemşirelik, sağlık sisteminin en güçlü yapı taşlarından biridir”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç açılışta yaptığı konuşmada, hemşireliğin bilgi, emek, sabır ve insan sevgisini bir arada taşıyan, sağlık sisteminin en güçlü yapı taşlarından biri olduğunu belirtti. Son yıllarda tüm dünyada yaşanan sağlık krizlerinin hemşirelik mesleğinin önemini bir kez gösterdiğini aktaran Kılıç, mesleki açıdan donanımlı, psikolojik olarak güçlü ve toplumsal olarak desteklenen hemşirelerin sağlık hizmetlerinin kalitesine katkı sağladığını kaydetti.

-Prof. Dr. Malkoç: “Hemşirelik bilimdir, emektir, sabırdır”

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç da yaptığı konuşmada, hemşireliğin yalnızca bakım vermek olmadığını, aynı zamanda bilim, emek, sabır, etik sorumluluk ve en önemlisi insan umuduna duyulan saygı olduğunu kaydetti. Güçlü sağlık sistemleri için güçlü hemşirelere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Malkoç, “Güçlü hemşireler ise ancak nitelikli eğitimle, bilinçsel gelişimle, mesleki destekle ve insani çalışma koşullarıyla mümkündür.” dedi.

-Prof. Dr. Taştan: “Hemşirelerin güçlendirilmesi toplum sağlığı için stratejik bir gereklilik”

Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sevinç Taştan ise konuşmasında, hemşirelerin güçlendirilmesinin yalnızca mesleki bir hedef değil, toplumun sağlığı için stratejik bir gereklilik olduğunu dile getirerek, Hemşirelik Haftası ve Uluslararası Hemşireler Konseyi hakkında bilgiler verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Öğretim Görevlisi Dr. Selda Bal tarafından “2026 Uluslararası Hemşireler Konseyi Teması: Güçlendirilmiş Hemşireler Hayat Kurtarır” ve hemşire Cihat Çiçek tarafından “Acil Servis Günlükleri: Hemşirelikte Trajikomik Anlar” konulu sunumlar gerçekleştirildi.

Etkinlikte, ayrıca, DAÜ Hemşirelik Bölümü Öğrencisi Yağmur Lisani ve İşletme ve Ekonomi Fakültesi Mezunu Çağla Kömürcügil tarafından dans gösterisi sunuldu.

Dans gösterisinin ardından ise hafta kapsamında düzenlenen voleybol ve futbol müsabakalarında dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları takdim edildi.