Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün komite başkanı UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Kamu Görevinde Görev Yapan Geçici Personelin Hak ve Menfaatlerine Bağlı Yükümlülüklerinin Düzenlenmesini Öngören Yasa Önerisi (Öneri Sahibi: UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük)” ve “Bütçe Dairesi (Kuruluş Görev ve çalışma Esaslar) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Komite ilk önce Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı. Komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalara bir sonraki toplantıda devam edecek.

İkinci sırada “Kamu Görevinde Görev Yapan Geçici Personelin Hak ve Menfaatlerine Bağlı Yükümlülüklerinin Düzenlenmesini Öngören Yasa Önerisi’ni ele alan komite, yasa önerisi ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Son olarak “Bütçe Dairesi (Kuruluş Görev ve çalışma Esaslar) Yasa Tasarısı’nı (İVEDİ)” ele alan komite, bu tasarıyı oy çokluğu ile onaylayarak, Genel Kurul gündemine sevk etti.

Toplantıya davetli olarak Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyeleri, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Fırtına Karanfıl katıldı.

Toplantıda ayrıca CTP Milletvekilleri Erkut Şahali, Salahi Şahiner ve Armağan Candan ile Bağımsız Milletvekilleri Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars da hazır bulundu.