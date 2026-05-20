5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, rutin sağlık kontrolleri kapsamında bugün başvurduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde koroner anjiyografi oldu. Kardiyoloji anabilim dalı tarafından uygulanan koroner anjiyografi işlemi sonucunda, ana damarda yüzde 70 oranında darlık tespit edilerek Tatar’a yeni bir stent takıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu; Ersin Tatar’ın sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın rutin sağlık kontrolleri kapsamında muayene edildiğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, görülen lüzum üzerine gerçekleştirilen koroner anjiyografi sonrasında Tatar’ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Yeni Stent Takıldı, Eski Stent Balon Yöntemiyle Genişletildi

İşlemi gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu ise gerçekleştirilen anjiyografi sonrası elde edilen bulgulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ersin Tatar’ın mevcut kardiyak öyküsü nedeniyle detaylı bir inceleme gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, daha önce takılan stent bölgesinde yeniden daralma tespit edildiğini, bunun yanı sıra bazı koroner damarlarda da klinik açıdan anlamlı düzeyde darlıklar saptandığını belirtti. Bu bulgular doğrultusunda gerekli girişimlerin yapıldığını aktaran Prof. Dr. Hamza Duygu, “Eski stentin bulunduğu damara, özel olarak geliştirilen ilaçlı balon yöntemiyle başarılı bir müdahalede bulunduk. Bunun yanında ana damarda yaklaşık yüzde 70 oranında darlık saptadık ve bu bölgeye de yeni bir stent implantasyonu gerçekleştirdik” dedi.

İşlemin sorunsuz şekilde tamamlandığını vurgulayan Prof. Dr. Duygu, Tatar’ın genel durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir hayati risk taşımadığını söyledi. Ersin Tatar’ın bir süre müşahede altında takip edileceğini belirten Prof. Dr. Duygu, gerekli kontrollerin ardından yarın taburcu sürecinin planlandığını da ifade etti.