Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Tunus’ta gerçekleştirilen uluslararası organizasyonda 9 altın madalya kazanan Haydarpaşa Ticaret Lisesi ekibi, “En İyi Ülke Takımı” ve “En İyi Şef” kupalarının sahibi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı toplantı salonunda yer alan kabulde, Haydarpaşa Ticaret Lisesi Müdürü Meltem Adalı ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nin her yıl başarılarla anılmasının önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, öğretmenlerin, okul yönetiminin ve öğrencilerin ortaya koyduğu inanç ve özverinin başarıyı beraberinde getirdiğini belirterek, “Bugüne kadar Türkiye’deki yarışmalarda önemli başarılar elde ettik. Ancak ilk kez uluslararası bir festivale davetle katılıp, orada birincilik elde ettiniz. Bu KKTC, okulunuz ve öğretmenlerimiz açısından çok büyük bir motivasyon ve gurur vesilesidir.” dedi.

Çavuşoğlu, öğrencilerin uluslararası platformlarda gösterdiği başarının, bilgi ve becerinin ortaya konulması bakımından son derece kıymetli olduğunu da belirtti.

Elde edilen başarının Milli Eğitim Bakanlığı açısından da önemli bir sorumluluk ve motivasyon oluşturduğunu ifade eden Çavuşoğlu, hedeflerinin öğrencilerin tüm engellere rağmen uluslararası arenada yer alması ve başarılarla ülkeye dönmesi olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, öğrencileri, öğretmenleri ve okul idaresini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Haydarpaşa Ticaret Lisesi Müdürü Meltem Adalı da, Tunus’tan gelen davet üzerine öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte yarışmaya katılma kararı aldıklarını kaydetti. Elde edilen başarıdan dolayı, gurur ve mutluluk duyduklarını aktaran Adalı, üretmeye ve gelişmeye devam edeceklerini ifade etti.

-Tunus’ta “En İyi Şef” ödülü Başar Çağıl Arabacıoğlu’nun oldu

Hazırladığı şeftali kebabı ile “En İyi Şef” ödülünü kazanan Başar Çağıl Arabacıoğlu, yarışmada Kıbrıs mutfağına özgü lezzetleri modern sunumlarla hazırladıklarından bahsetti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.