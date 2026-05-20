İskele Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Saygı duruşu ile başlayan törende açılış konuşmasını Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Nusrettin Yuca yaptı. Yuca, 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın adaya huzur ve barış getirdiğini ifade ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatmak için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

-Sadıkoğlu: “Bugünlere şehit ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde geldik”

Törende konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise gazilerin vatan savunmasındaki önemine dikkat çekti. Bugünlere şehit ve gazilerin büyük fedakarlıkları sayesinde gelindiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, vatan uğruna canlarını hiçe sayan kahramanların her zaman minnetle anılacağını ifade etti.

İskele Belediyesi olarak da katkı yaptıkları Gaziler Derneği İskele Şube Binası’nın önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Sadıkoğlu, dernek binasının gaziler için anlamlı bir buluşma noktası olacağını söyledi. Başkan Sadıkoğlu ayrıca, binanın açılışına katkı koyan herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirilerek Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği İskele Şube Binası resmen hizmete açıldı.