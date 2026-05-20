İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında İskele Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilerek eğitim-öğretime başlayan okul ziyaretinde, Engelsiz Destek Birimi Sorumlusu Murat Ekşi ile Ötüken Muhtarı Turgut Özyöre de yer aldı.

Okul Müdürü Özge Yiğit ve öğretmenlerden çocukların eğitim süreçleri hakkında bilgi alan Sadıkoğlu çifti, okul bünyesindeki “Ötüken Garden” alanını da yerinde inceledi.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Ötüken Özel Eğitim Okulu’nun bölge için önemli bir eğitim merkezi olduğunu belirterek, özel bireylerin kaliteli eğitim alabilmesi adına belediye olarak desteklerini sürdürdüklerini kaydetti.

“Çocukların yüzündeki tebessüm her şeye değer” diyen Sadıkoğlu, özel bireylerin sosyal yaşamda daha güçlü yer alabilmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.