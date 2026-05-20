CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Eğitim Komitesi öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaretlerde, eğitim alanındaki sorunlar, beklentiler ve yeni döneme ilişkin çözüm önerileri ele alınırken, eğitimde ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışının önemi vurgulandı.

Temaslar, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa İlçe Başkanı, ilçe yöneticileri, eğitim komitesi üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

- KTOEÖS

CTP heyeti ilk olarak, KTOEÖS’te yeni seçilen yönetim kuruluna nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, Genel Sekreter Adnan Zekai, Örgütlenme Sekreteri Erkan Bulak, Eğitim Sekreteri Seçil Toprak, Mali Sekreter Umut Yolsal ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen heyet; CTP’nin eğitim programı ve eğitim politikalarına ilişkin yaklaşımını anlattı.

“Ortak akıl, ortak sorumluluk ve ortak mücadele” ile öğretmenlerin ve sendikaların karar alma süreçlerinden dışlanmadığı; eğitimin asli paydaşları olarak sürecin merkezinde yer aldığı bir yönetim anlayışı hedeflerini dile getiren heyet, eğitim alanında atılacak her adımın öğretmenler ve sendikalarla birlikte planlanmasının önemine dikkat çekti.

Görüşmede ayrıca sendikanın eğitim yılı boyunca yaşadığı sorunlar, karşılaştığı sıkıntılar ve çözüm bekleyen başlıklar da ele alındı. CTP heyeti, eğitim alanındaki sorunların çözümüne yönelik nasıl katkı sağlanabileceği ve nasıl bir yol haritası izlenebileceği konusunda sendika yönetimiyle istişarelerde bulundu.

- Suat Günsel İlkokulu ile Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi

CTP heyeti temasları kapsamında, Lefkoşa bölgesinde artan nüfus yoğunluğundan doğrudan etkilenen Suat Günsel İlkokulu ile Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi’ni de ziyaret etti. Eğitim yılının sonuna yaklaşılırken gerçekleştirilen ziyaretlerde okul yöneticileri ve öğretmenlerle değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmelerde eğitim yılının nasıl geçtiği, okulların karşı karşıya kaldığı altyapı ve kapasite sorunları, öğretmenlerin gözlemlediği eksiklikler ile yeni eğitim dönemine ilişkin beklentiler ele alındı. Özellikle nüfus artışının eğitim altyapısı üzerindeki baskısına dikkat çekilirken, “eğitimin, plansızlık nedeniyle daha fazla yük altında bırakılmaması gerektiği” kaydedildi.

CTP heyeti, eğitim alanındaki sorunların ancak öğretmenler, sendikalar, okul yönetimleri ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte hareket edilmesi halinde çözülebileceğini belirterek, eğitimde katılımcı ve planlı bir yönetim anlayışı için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.