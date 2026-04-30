Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen final gününde İnşaat Teknolojisi Alanı”, “Harita Tapu Kadastro ve Sondaj Alanı”, “Bilişim Teknolojisi (Yazılım-Donanım) Alanı” ile “Elektronik”, “Tesisat”, “Kumanda”, “Büro Yönetimi”, “Muhasebe”, “Genel Turizm”, “Yerel Mutfak”, “Servis”, “Sepet”, “Barista” ve “Kokteyl” dallarında yarışmalar düzenlendi.

17 Nisan’da başlayan ve 30 Nisan’da sona eren “Meslek Liseleri Arası Bilgi ve Beceri Yarışmaları” 26 ayrı dalda 489 öğrenci, 137 öğretmen ve 156 jüri üyesi olmak üzere toplam 782 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

DAÜ’de düzenlenen etkinliğin kapanış törenine Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’ da katıldı.

Etkinlikte ilk sözü alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı yarışmaların öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyacak bir platform olduğuna vurgu yaparak, önemli olanın kazanmak değil ortaya konulan çaba olduğunu söyledi.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da ülkemizin ihtiyacı olan kalifiye elemanları sektöre kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, tüm öğrencilere başarılar diledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Osman Karatepe ise Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ülke için önemine vurgu yaparak konuşmasına başladı. Çavuşoğlu, DAÜ’nün akademik anlamda da dünya sıralamasında yer almasının gurur verici olduğunu dile getirdi.

Meslek liselerine yönelik yatırımların artırıldığını belirten Çavuşoğlu, her yıl en az bir yeni meslek lisesi açma konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

16’ıncısı gerçeklesen organizasyonda öğrencilerin bilgi ve becerilerini sergileme firsatı yakaladığına işaret eden Çavuşoğlu, yarışmaların öğrencilerin özgüvenini ve mesleki aidiyetini güçlendirdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, teorik bilgi yanında bu tür organizasyonların, pratik becerilerinin pekiştirilmesi anlamında önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, yarışmalara katılan tüm öğrencilerin kendi alanlarında başarılı olduğunu dile getirerek, öğretmenlere, jüri üyelerine ve organizasyona ev sahipliği yapan Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu, yarışmaya katılan öğrencilerinde yanına giderek başarılar diledi.