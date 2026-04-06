2016 yılında kurulan Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfının yeni dönem Mütevelli Heyeti; Dr. Pembe Delikurt, Rüya Çağlar, Prof. Dr. İzzet Sakallı, Sertaç Gümüş, Oktan Türe, Prof. Dr. Çise Çavuşoğlu ve Mustafa Özbilgehan’dan oluşuyor.

Dr.Pembe Delikurt oybirliği ile Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevine seçilirken, Prof. Dr. Çise Çavuşoğlu sekreter, Oktan Türe veznedar, Rüya Çağlar etkinlik yönetimi sorumlusu, Prof. Dr. İzzet Sakallı proje sorumlusu, Sertaç Gümüş tanıtım ve dijital yönetim sorumlusu, Mustafa Özbilgehan mezunlarla ilişkiler ve hukuk sorumlusu olarak görevlendirildi.

Görev dağılımının tamamlanmasının ardından yeni Mütevelli Heyeti, vakfın faaliyetlerini daha etkin şekilde yürütmek amacıyla çalışmalarına hızla başladı. Bu kapsamda, Türk Maarif Koleji mezunlarını bir araya getirecek kapsamlı bir mezun ağının oluşturulması yönünde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

TMK Vakfı tarafından yapılan açıklamada, mezun ağına ilişkin teknik altyapının oluşturulması ve yeniden yapılandırılması amacıyla tmkvakfi.org internet sitesi üzerinden teknik çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Mezunların güncel bilgilerinin toplanmasıyla, mezunlar arası iletişimin güçlendirilmesi ve mezunların vakıf çalışmalarına daha etkin katılımının sağlanması hedefleniyor.

Yeni Mütevelli Heyeti’nin ayrıca eğitim, bilim ve kültür alanlarında proje geliştirme, etkinlik planlama ve kurumsal işbirlikleri oluşturma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.