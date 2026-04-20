Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü tarafından, Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’nın mali katkılarıyla düzenlenen “30. Liselerarası Matematik Yarışması”nın bireysel kategorisi tamamlandı.

Bu yıl Anafartalar Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Erenköy Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, TED Kuzey Kıbrıs Koleji, Türk Maarif Koleji ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nden toplam 131 öğrenci yarışmaya katıldı.

Yarışma bireysel kategori ve ekip ön eleme olmak üzere iki aşamada gerçekleştirildi.

Bireysel kategoride Türk Maarif Koleji öğrencisi Kamil Dede birinci, TED Kuzey Kıbrıs Koleji öğrencisi Gamze Selen Kum ikinci, Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri Efe Şafak ile Naz Kaanoğlu üçüncü, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi Halef Yurtkuran ise dördüncü oldu.

Yarışmada ayrıca özel ödüller de sahiplerini buldu. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji öğrencisi Nesibe Öztürk “30. Yıl Özel Ödülü”, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi Demir Karadeniz “Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü”, Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencisi Bartu Özaydın “Yrd. Doç. Dr. Kemal Demirciler Özel Ödülü”, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi Cem Bağdatlıoğlu “Doç. Dr. Arif Akkeleş Özel Ödülü”, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji öğrencisi Egemen Kahyaoğlu “Doç. Dr. Murat Kirezci Özel Ödülü”, Türk Maarif Koleji öğrencisi Mert Güney Taşbel “Doç. Dr. Peter Kas Özel Ödülü” ve Beyza Çallı “Doç. Dr. Daoud S. Daoud Özel Ödülü”nü kazandı.

Yarışmada “Şampiyon Melekler” anısına verilen özel ödül ise 19 Mayıs Türk Maarif Koleji öğrencisi Kral Mehmet Diker ile Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencisi Miray Korhanay’a verildi.

Başarı belgesi almaya hak kazanan öğrenciler arasında Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden Kayra Özdemir ve Eliz Örsdemir, TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nden Kardelen Eylül Arslan, 20 Temmuz Fen Lisesi’nden Nahide Karşılı, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Ahmet Gazi Yardımsevenler ve Türk Maarif Koleji’nden Deha Hasan Ulusoy yer aldı.

Ekip ön eleme yarışması sonucunda Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Türk Maarif Koleji ilk üç sırayı alarak finale doğrudan katılma hakkı kazandı. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, TED Kuzey Kıbrıs Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, 20 Temmuz Fen Lisesi ve İskele Evkaf Türk Maarif Koleji ise yarı finale yükseldi.

Yarı final 21 Nisan 2026 Salı günü saat 10.30’da, final ise 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 14.30’da gerçekleştirilecek. Finalin ardından düzenlenecek törende dereceye giren öğrenci ve okullara ödülleri verilecek.