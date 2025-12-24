Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede eğitimde dijitalleşme, yükseköğretimde kalite güvencesinin güçlendirilmesi, iki ülke üniversitelerinin araştırma kapasitesinin artırılması ve uluslararası ortak yayınlar gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulunuldu. KKTC ve Türkiye arasındaki yükseköğretim iş birliğinin, nitelik ve sürdürülebilirlik temelinde daha da güçlendirmeye yönelik ortak irade teyit edildi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu görüşmede yaptığı konuşmada, iki ülkenin yükseköğretim alanındaki güçlü iş birliğine dikkat çekerek, bu çerçevede yürütülen çalışmaların ve tecrübe paylaşımının çok kıymetli olduğunu vurguladı. Bu görüşmenin, iki kurum arasında periyodik olarak gerçekleştirilen rutin ve verimli toplantılardan biri olduğunu belirten Çavuşoğlu, destekleri için YÖK Başkanı Özvar’a teşekkür etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise Çavuşoğlu ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bugüne kadar verilen desteklerin bundan sonra da devam edeceğini belirtti. Özvar, KKTC üniversitelerini, Türkiye’deki üniversitelerden ayırmadıklarını kaydetti. KKTC’de yükseköğretimin geliştirilmesi için ele alınması ve yapılması gereken pek çok konu olduğuna işaret eden Özvar, iş birliği mesajını yineledi.

Çavuşoğlu’na temaslarında, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, Özel Kalem Müdürü Kemal Şöföroğlu, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi ve Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu eşlik ediyor.