KKTC sınırları içerisinde yer alan ve tarım ile hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgede, Güney Kıbrıs makamlarının Rum tarafında görülen şap hastalığını gerekçe göstererek yasa dışı geçiş girişiminde bulunmaya çalıştıkları tespit edildi. Söz konusu girişimlerin güvenlik güçleri tarafından engellendiği öğrenildi.

15 Nisan 2026 tarihinde bölgeye yeniden yasa dışı geçiş yapılacağı yönünde bilgi alınması üzerine ise gerekli önlemlerin artırıldığı belirtildi. Süreç içerisinde yapılan girişimlerin ardından taraflar arasında verilen taahhütler doğrultusunda bölgede uygulanan tedbirlerin hafifletildiği kaydedildi.

Güvenlik birimlerinin bölgede kontrol ve denetimlerini sürdürdüğü, olası gelişmelere karşı gerekli emniyet tedbirlerinin uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.

Öte yandan bazı platformlarda paylaşılan görüntülerin olayla ilgisinin bulunmadığı, kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve paylaşımlara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.