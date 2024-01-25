Altın Patiler Derneği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 buçuk aylıkken sahiplenilen Pakla isimli köpeğin zehirlenerek öldürüldüğünü bildirdi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, konuya ilişkin polise suç duyurusunda bulunulduğu da belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

“1.5 aylıkken ailesinin sahiplendiği Pakla... Çayırova'da bir katil yüzünden öldürüldü! Zehirlenerek! El bebek gül bebek bakılan ailesinin üzerine titrediği çocukları eceli ile değil bir caninin caniliği yüzünden öldü! Polise suç duyurusu verildi! Polisimizi hemen göreve ve gereğini yapmaya davet ediyoruz! Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız! Katillerin yeri evleri sıcak yatakları değil demir parmaklıkların ardıdır.”