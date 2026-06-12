Partiden yapılan açıklamaya göre, YDP Merkez Yürütme Kurulu’nun 10 Haziran tarihli toplantısında; yerel seçimler ve muhtemel erken genel seçimlere yönelik teşkilat çalışmalarının daha etkin yürütülmesi amacıyla genel başkan yardımcılarının ilçelerde görevlendirilmesine karar verildiği belirtildi.

Bu kapsamda; Lefkoşa’da Bertan Zaroğlu, Gazimağusa’da Talip Atalay, Girne, Güzelyurt ve Lefke’de Mehmet Tunçtürk, İskele’de ise Turan Büyükyılmaz’ın sorumlu olarak görevlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, görevlendirilen genel başkan yardımcılarının sorumlu oldukları ilçelerde seçim hazırlıkları, teşkilat çalışmaları ve saha faaliyetlerini koordine ederek düzenli olarak genel merkeze raporlama yapacağı belirtildi.