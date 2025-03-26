Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hamit Yılmaz (E-27), saat 11.00 sıralarında, yönetimindeki ZRM 680 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada kavşağa geldiğinde durmaması sonucu, o esnada kavşakta Bafra'dan Çayırova istikametine doğru seyreden Fikri Akmergiz (E-55) yönetimindeki DR 677 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan DR 677 plakalı araç sürücüsü Fikri Akmergiz ve araçta yolcu olarak bulunan Havva Akmergiz, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.