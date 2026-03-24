BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS News'e konuşan İranlı yetkili, bu notların "incelendiğini" doğruladı.

CBS bunun bir ön hazırlık olarak el alındığını ve bir müzakere takviminin teyit edilmediğini aktarıyor.

ABD Başkanı Donald Trump 23 Mart'ta, Tahran ile temaslar nedeniyle, İran'a saldırıların beş gün durdurulduğunu duyurdu. Fakat Tahran yönetimi resmi açıklamalarda temas iddiasını yalanladı.

Pakistan yönetimi ise arabuluculuk yapıldığını doğrulamadan İran yönetimi ile gerilimi azaltmak için temasa geçildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar da, 24 Mart'ta Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de bir görüşme yaptı.

Başbakan Şehbaz Şerif de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Pakistan ve Türkiye'nin yanında Mısır'ın da gerilimi azaltma çalışmalarına katıldığı bildiriliyor.

Pakistan'da İngilizce olarak yayımlanan günlük gazete Dawn'a ismini vermeden konuşan bir yetkili, üç ülkenin ABD ve İran arasındaki "uçurumu kapatmak" için "aktif arka kanal diplomasisi" yürüttüğünü doğruladı.

BBC'ye konuşan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi de, ülkenin görüşmelere ev sahipliği yapmaya "her zaman" hazır olduğunu söyledi.

Andrabi, müzakereler konusunda taraflarla görüşme yapıldığını ne doğruladı ne de yalanladı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Yardımcısı JD Vance de dahil olmak üzere üst düzey yetkililer bu hafta Pakistan'da İranlı yetkililerle görüşebilir.

Beyaz Saray bu haberleri yalanlamadı ancak durumun "değişkenliğini koruduğunu" belirtti.

İran ile yakın bağları olan Pakistan, Trump'ın ikinci döneminde de ABD ile sıcak ilişkileri sürdürüyor.

Olası müzakerelerle ilgili gelişmeler ve açıklamalar arasında saldırılar sürüyor.