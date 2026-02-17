Haravgi gazetesinin haberine göre Menelau, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı değerlendirmede, bu tutumun çözümün üzerinde uzlaşı sağlanan temeli olan, ilgili BM kararlarında tanımlandığı şekliyle siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federasyonun açık ve tereddütsüz biçimde yeniden teyit edilmesi noktasında da kendini gösterdiğini savundu.

GYÖ’de İrade Eksikliği İddiası

Menelau, Güven Yaratıcı Önlemler’de (GYÖ) ilerleme sağlanabilmesi için gerekli iradenin bulunmadığını da öne sürdü.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in görüş yazısına ilişkin değerlendirmesi sorulan Menelau, Holguin’in kendi görüşünü ifade ettiğini ve buna saygı duyduklarını belirterek, açıklamanın BM’nin arzu ettiği tarafsızlık çerçevesinde yorumlanması gerektiğini dile getirdi.

“Engeller Ankara’nın Tavrından Kaynaklanıyor”

Süreçteki engellerin objektif olarak Ankara’nın tutumundan kaynaklandığını düşündüğünü ifade eden Menelau, Rum Yönetimi’nin gecikme sebepleri arasında AB Konseyi dönem başkanlığı ya da yaklaşan milletvekilliği seçimlerini göstermediğini kaydetti.

Menelau ayrıca, Crans-Montana kazanımlarının korunması şartıyla, BM Genel Sekreteri himayesinde yapılacak bir sonraki genişletilmiş görüşmenin derhal gerçekleştirilmesine hazır olduklarını yineledi.

Liderler görüşmesi ışığında Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana ile yapacağı temasa da değinen Menelau, Rum tarafının mevcut zorluklara rağmen somut ilerleme hedefiyle yapıcı diyaloğa bağlı olduğunu savundu.

Rum Basınında Geniş Yankı

Fileleftheros gazetesi haberi “Yavaşlatma Taktiği – Kıbrıs Rum Tarafının Müzakerecisi İlerleme Eksikliği Konusunda Türk Tarafına İşaret Ediyor” başlığıyla verirken, Alithia ise konuyu farklı bir açıdan manşetine taşıdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Holguin’in GYÖ’de kayda değer ilerleme olmadığı yönündeki görüşünü “gülünç” olarak nitelediğini ve önümüzdeki hafta genişletilmiş görüşme talep ettiğini yazdı.

Haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, sorumluluk yükleme oyunlarını kabul etmeyeceğini belirterek sürece sabır, soğukkanlılık, ciddiyet ve kararlılıkla devam edeceklerini ifade ettiği aktarıldı.