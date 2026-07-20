Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Öztürkler, DSP heyetini KKTC’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 20 Temmuz’un Kıbrıs Türk halkı açısından taşıdığı tarihi öneme işaret etti.

DSP’nin Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında yer aldığını ifade eden Öztürkler, “Bugünlerde burada sizlerle birlikte olabilmek, bu sevinci, bu kıvancı, bu gururu birlikte yaşayabilmek bizim için çok önemlidir. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadınız.” dedi.

Bülent Ecevit’in mirasını taşıyan bir siyasi hareket olarak DSP’nin Kıbrıs Türk halkının gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Öztürkler, "Bülent Ecevit'in temsilcileri olarak hem cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünde hem de Mutlu Barış Harekatı’nın yıl dönümlerinde Kıbrıs Türk halkının iyi gününde de kötü gününde de hep yanında duran çok özel bir partisiniz. Çok özel bir liderin emanetini taşıyan bir noktadasınız." ifadelerini kullandı.

-Aksakal: “20 Temmuz, Kıbrıs’ta yaşayan herkes için önemli bir tarihtir”

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da 20 Temmuz Barış Harekatı’nın yalnızca Kıbrıs Türk halkı açısından değil, bölge tarihi açısından da önemli sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Aksakal, harekatın Yunanistan açısından da dönüm noktası olduğunu ifade ederek, ardından Yunanistan’da cuntanın yıkıldığını ve demokrasiye geçiş sürecinin başladığını kaydetti.