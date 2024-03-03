Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yaptığı işler dışında aşklarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Yeniden Serenay Sarıkaya ile birliktelik yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Yılmaz'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı. İşte ünlü komedyenin merak edilen yeni aşkı...

AYAKKABININ SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI!

Cem Yılmaz'ın son günlerde Serenay Sarıkaya ile barışmak için ellerinde çiçekle Serenay Sarıkaya'nın evine gittiği haberleri çıktı. Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre, Mert Demir ile ayrıldığı söylenen Serenay Sarıkaya için ellerini çiçekle dolduran Cem Yılmaz'ın eski sevgilisinin evine gittiği haberleri olay oldu.

MERAK KONUSU OLDU!

Tam bu dedikodular almış başını yürürken, Cem Yılmaz sosyal medya hesabından "O kaddaaaar!" notuyla gizemli bir paylaşım yaptı. Yalnızca kot pantolonu ve siyah topuklu ayakkabısını görünen kişinin kim olduğu merak konusu oldu.

Fotoğraftaki ayakkabının kime ait olduğu ortaya çıktı. Bali'de tek başına kafa tatiline çıkan Serenay Sarıkaya'dan "O ben değilim!" dercesine de kareler paylaşıldı.

Gizemli topuklu ayakkabının sahibi kendi yaptığı paylaşımla ortaya çıktı! Cem Yılmaz'ın yeni aşkı pilates eğitmeni Necla Karahalil!

Cem Yılmaz'la aynı sektörü paylaşmayan Necla Karahalil, sosyal medya hesabından yaptığı kokteyl ve yemek tarifleriyle epey ilgi görüyor.