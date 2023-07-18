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556 Gündür firari olan Cemil Önal için kırmızı bültenle aranan şüpheli ve cinayetin kilit ismi olarak kayıtlara geçti.



Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı'nın yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Önal'ın bazı bilgilerinin ve uçuş kayıtlarının araştırılmasıyla suikasti gerçekleştiren eli kanlı katillerle irtibat halinde olup suikastin gerçekleşmesinde kilit rol oynadığı anlaşıldı.



Firari şüpheli Cemil Önal'ın 'kasten adam öldürme ve suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlamalarından 72 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı'nın 8 Şubat 2022 tarihinde uğradığı suikast sonucu o sırada yanında bulunan şöforu Murat Demirtaş'la birlikte öldürülmesi sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.



Cinayete ilişkin Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlere 'tasarlayarak adam öldürme ve suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme ve üye olma' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl hapis diğer 4 şüpheliye ise 46 yıla kadar hapis talebi ile dava açıldı.



556 Gündür 'adalet' bekleniyor

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kıskıvrak yakalanan Musa Çiçek, Veysel Sare ve Ömer Tunç'un Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmalarına 556 gündür hala başlanmaması dikkat çekiyor.



İstanbul 36'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava tüm hızıyla devam ederken Savcılık söz konusu suikastle ilgili şifreleri ve soru işaretlerini çözüyor. Korkunç suikaste ilişkin yürütülen ikinci soruşturmada kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Cemil Önal kilit isim olarak yer aldı.



İddianameden çarpıcı detaylar...

Falyalı suikasti kapsamında hazırlanan ikinci iddianamede çarpıcı detaylar yer alıyor. Buna göre Cemil Önal'ın olaydan 7 gün önce KKTC'de tutukluluğu devam eden Ömer Tunç'la aynı uçakta KKTC'ye geldiği, Ömer Tunç'la arasında geçmişe dayalı yakın ilişki olduğunun tespit edildiği ve 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yargılanan Mustafa Söylemez ile birlikte otel konaklama ve ortak uçuş kayıtları gibi irtibatları olduğu vurgulanıyor.



Baz bilgilerinde tespit edilen Cemil Önal'ın öldürme eylemini gerçekleştirenlerle arasında olan Mehmet Faysal Söylemez ile de hem olaydan önce hem de olaydan sonra bir araya geldikleri kayda geçti.



Önal ve Söylemezler'in teması belgelendi

Öte yandan Cemil Önal'ın son 2 yılda 18 kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye, 15 kez Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne seyahat ettiğinin ortaya çıktığı iddianamede eli kanlı katillerin planlı ve profesyonel bir şekilde görüştüğü, bu noktada Cemil Önal'ın hem eylemi gerçekleştiren Söylemezler suç örgütü lideri Mustafa Söylemez ile hem de yine KKTC'deki eylemde olup KKTC'de hala tutuklu bulunan Musa Çiçek'le ortak baz sinyallerinin bulunduğu, aynı zamanda olayın ardından Söylemezler suç örgütünün diğer lideri ve yöneticisi Mehmet Faysal Söylemez ile yakın baz bilgilerinin tespit edildiği aktarıldı.