Bakanlar Kurulu, Cemile yardımlarına artış yapılmasına karar verdi.

Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu , Maliye Bakanlığı’na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Bütçesi altında yer alan 07-07-10-2-0--1 -05-4-7-10 "Cemile Yardımları" kaleminden maaş çeken toplam 4 kişinin maaşlarının artırılması amacıyla, maaşı 2.000TL - 3.000TL arasında olanlara % 100, 3.000-TL üzeri olanlara ise % 50 oranında bir artışın 1 Ocak 2023'den geçerli olmak üzere verilmesi ve oluşacak maliyetin Hazine ve Muhasebe Dairesi 2023 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan 07-07-10-2-0--1-05- 4-7-10 "Cemile Yardımları" kaleminden karşılanmasına karar verdi.