Girne–Tatlısu Anayolu’nda 26 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve motosiklet sürücüsü Cemre Yönet’in yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin davada karar açıklandı.

Mahkeme, kazaya neden olan sürücü Mikail Akbaş’ı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kararın ardından Cemre Yönet’in annesi Gönül Sağır mahkeme önünde tepkisini dile getirdi.

Sağır, “Bir ömrün bedeli 2 yıl değil. Ben 29 yıl çocuğumun gözünün içine baktım. 4 yıl, 5 yıl vermediniz, 2 yıl verdiniz. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.