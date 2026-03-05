Halkın Partisi'nden verilen bilgiye göre, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ile Genel Başkan Yardımcısı Çağın Çağatay Karataş, İŞAD Başkanı Enver Mamülcüoğlu, Genel Sekreteri Metin Yılgın ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu görüşmede, ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik durum hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ülke ekonomisi başta olmak üzere üretim, eğitim ve sağlık alanlarında yaşanan sorunların ele alındığı görüşmede, mevcut ekonomik ve sosyal tablonun sürdürülebilir olmadığı ve ülkede bir yenilenmeye ihtiyaç olduğu konusunda görüş birliğine varıldığı belirtildi.

Üretimin özellikle girdi maliyetlerinin aşağıya çekilmesi noktasında desteklenmesi, ekonomik istikrarın sağlanması ve kamu hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi gerekliliği üzerinde duruldu.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, "kamu yönetiminde toplum yararını esas alan politikaları gecikmeden hayata geçirmesi gereken yeni bir yönetimin, halk iradesiyle en erken zamanda şekillenmesinin kaçınılmaz olduğuna" vurgu yaptı.