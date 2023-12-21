Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 21-25 Aralık Milli Mücadele Şehitler Haftası dolayısıyla kişisel sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Tarihe ‘Kanlı Noel’ olarak geçen soykırım girişiminin, Kıbrıs Türkü'nün Anavatan Türkiye ile birlikte ortaya koyduğu kahramanca direniş mücadelesi ile amacına ulaşamadığını kaydeden Yılmaz, “Türkiye Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz’ın açıklaması şu şekilde:

Bugün, Rum EOKA çetelerinin Kıbrıs Türkü'nü yok etmek ve Kıbrıs Adası'nın topyekûn işgali için Türkler'e de ait olan ortak devletin tüm imkanlarını gasp ederek başlattıkları; kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden onlarca Türk'ün şehit edildiği toplu kıyımların 60. yılı...

Tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen bu soykırım girişimi, Kıbrıs Türkü'nün Anavatan Türkiye ile birlikte ortaya koyduğu kahramanca direniş mücadelesi ile amacına ulaşamamış ve asla ulaşamayacaktır.

Saldırılarda hayatını kaybeden Kıbrıs Türkü kardeşlerimize, tüm şehitlerimize, bugün aramızda olmayan gazilerimize, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'a Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum.

Türkiye Cumhuriyeti, dün olduğu gibi gelecekte de güç ve fikir birliği içinde Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir.