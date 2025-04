Haber: Pelin Yükselay

Çevre konusunda sınıfta kaldık…

Ülkemizde çevreye karşı duyarsızlık hat safhaya ulaşırken, ülkenin dört bir yanında doğa, insan eli ile katlediliyor.

Belediyeler, sivil toplum örgütleri düzenli bir şekilde temizlik yapıp, seferberlik kampanyası düzenleseler de tüm bu çabalar bilinçsiz insanlar karşısında yetersiz kalıyor.

Vatandaşlar, çevre eğitiminin ilkokuldan üniversiteye kadar zorunlu ders olarak verilmesi gerekirken, insanların ciddi anlamda bilinçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Gündem Kıbrıs Gazetesine konuşan vatandaşlar ‘Önce büyükler yapsın ki, küçükler de örnek alsın’ derken, toplum olarak duyarsızlaştığımızı vurguladı, ‘bu adada siz yaşıyorsunuz, biz yaşıyoruz. Çevremizi korumak zorundayız’ çağrısında bulundu.

Vatandaşlar ne dedi?

Deniz Yıldız: Çevremizi yeteri kadar koruduğumuza inanmıyorum zaten görünen köy kılavuz istemez. İnsanlar çevre konusunda aşırı bilinçsiz sebebi de çevre eğitiminin olmaması. Halkın çevre konusunda duyarlılığının geliştirilmesi şart.

Bülent Barış: Çevremizi korumuyoruz. Ana caddelere bakıyorsunuz bir nebze temiz düzenli ama bunun dışında çevremiz ne yazık ki temiz değil. Belediyeler istediği kadar temizlesin, istedikleri kadar temizlik kampanyası yapsınlar. Sorun insanların bilinçsizliği. Çevre eğitimi şart.

Ömer Faruk: Çevre sorunlarının başında sokak hayvanları geliyor bence. Başı boş hayvan çok fazla. Bunun yanında çöpler, inşaat atıkları vs her yerde. Çevre eğitimi sıfır, bilinçsizlik had safhada. Okullarda ilkokuldan üniversite çağına kadar zorunlu çevre eğitimi verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Nuray Usku: Çevre konusunda sıfırın altındayız. Ben Güney Kıbrıs’a da geçiyorum. İki tarafı karşılaştırdığınızda dağ kadar fark var. Bizim parklarımızda insanlar yediğini içtiğini çöpe atmak yerine olduğu yerde bırakıyor. Arabada gidiyorsunuz önünüzdeki sürücü çöpünü yola savuruyor. Piknik alanlarımız yine aynı şekilde. Deniz kenarına gidiyorsunuz hep çöp. Sorun insanlarda. İnsanlarımız bu konuda daha duyarlı olmalı. Çevre bilinci yok, çevre eğitimi yok. Büyüklerin önce adım atması lazım ki küçükler de örnek alsın. Okullarda çevre eğitimi de zorunlu olmalı.

Dilek Bayram: Çevremizi koruyamıyoruz özellikle de sokak hayvanlarını. Ben en çok sokak hayvanları için üzülüyorum. Çöpler dolu, sonra bir bakıyorsunuz çöpler yerlerde. İnsanlar yemedikleri şeyleri bile çöpe atıyor. Onları yere atacaklarına sokak hayvanlarına verebilirler. Yerler sakız dolu mesela, yere sakız atılmaz. Kuşlar gelir gagalarına yapışır ve ölümlerine sebep olurlar. Öğrenciler özellikle onlar da duyarsız. Yiyor içiyor çöplerini yere atıyorlar. Çevre eğitimi sıfır.

İlker Bayram: Çevremizi koruyamıyoruz ve çok adım atılması lazım. Yollar, tabelalar, çöpler, kaldırımlar… Hepsi ama hepsi başlı başına sorun… Kaldırımlar insanların diyorsunuz ama o kaldırımlarda insanlardan başka her şey var. Korumuyoruz, korumayı bilmiyoruz. Çevre konusunda zorunlu eğitim şart diye düşünüyorum.