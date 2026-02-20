Kırok, söz konusu kavşaklara isim verilmesi yönünde belediye tarafından alınmış herhangi bir karar bulunmadığını belirterek, “Belediyemizin esnafla bu yönde gerçekleştirdiği bir görüşme, girişim ya da alınmış bir meclis kararı söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, “Çağra Çemberi” olarak bilinen kavşağın Girne belediye sınırları içerisinde, “Esentepe Çemberi” olarak ifade edilen kavşağın ise Çatalköy sınırlarında yer aldığına dikkat çekildi. Çemberlere isim verilmesi hususunun belediyelerin değil, yetkili kurum olan Karayolları’nın tasarrufunda olduğu vurgulandı.

Belediyenin aldığı her kararı şeffaflık ve kurumsal ciddiyet çerçevesinde kamuoyuyla paylaştığını belirten Kırok, böyle bir karar üretilmiş olması halinde resmi kanallar aracılığıyla açık şekilde duyurulacağını ifade etti.

Gerçeği yansıtmayan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini isteyen Kırok, açıklamasını saygı mesajıyla tamamladı.