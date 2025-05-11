Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında, geçtiğimiz yıl verdikleri bir sözü yerine getirmenin mutluluğunu paylaştı.

Kırok, geçen yıl Anneler Günü’nde özel gereksinimli çocukların anneleriyle bir araya geldiklerini hatırlatarak, o buluşmada sadece kutlama yapmakla kalmadıklarını, aynı zamanda önemli bir söz verdiklerini belirtti. Annelerin ortak talebinin, çocuklarının doğayla iç içe, güvenli bir ortamda oynayabileceği bir park alanı olduğunu aktaran Kırok, bu talebin ardından “ağaçların arasında bir spor ormanı” fikrinin doğduğunu ifade etti.

Başkan Kırok, bugün gelinen noktada spor ormanının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, “Her bir ağacı, her bir oyun alanı, çocuklarımızın neşesi ve annelerimizin inancıyla şekillendi. Annelerimizin gücünden, çocuklarımızın hayalinden ilham aldık. Çünkü biliyoruz ki; sevgiyle atılan her adım, umut dolu bir geleceğin temelidir” dedi.