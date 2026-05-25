"Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası", 23b maddesindeki hapislik cezası kaldırılarak oy çokluğuyla Meclis’ten geçti.

Değişiklik önerisi sunulabileceği için ara verilen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yeniden toplandı.

Konuşmaların ardından Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası, madde madde görüşülerek, 27 kabul, 15 ret oyu olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

- Akansoy’un önerisi reddedildi

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Cumhurbaşkanınınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nın, esas yasanın 23a maddesinden hemen sonra masumiyet karnesinin ihlali yan başlıklı, yeni 23b maddesinin eklenmesini öngören 4. maddenin yasadan çıkarılmasını önerdi.

Akansoy, düzenlemenin mevcut haliyle hem ifade ve basın özgürlüğü hem de ceza hukukunun temel ilkeleri açısından ciddi tartışmalar yarattığını kaydetti.

Akansoy, isim, fotoğraf veya haber paylaşımı gibi fiillerin kapsamı yeterince belirlenmeden doğrudan suç haline getirilmesinin gazetecilik faaliyetleri, kamunun haber alma hakkı ve kamu yararı taşıyan yayınlar bakımından belirsizlik yarattığını ifade etti.

Akansoy'un önerisinin dikkate alınması oy çokluğuyla reddedildi.

- Öztürk'ün önerisiyle 23b maddesinde değişikliğe gidildi

Daha sonra Komite Başkanı Yasemi Öztürk, yasayla ilgili öneride bulundu.

Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nın 4. Maddesi ile esas yasaya yeni eklenen 23b. maddenin 1. ve 2. fıkrasının değiştirilmesini öneren Öztürk, yapılan düzenlemeyle yasa tasarısındaki hapis cezasının kaldırılmasının amaçlandığını belirtti.

Yasada hapis cezaları kısmı yasadan çıkarılırken, para cezası kaldı.

Yasanın 23 B maddesi şöyle düzenlendi:

"Bir zanlının veya mahkum olmamış bir kimsenin yargılandığı suçla ilgili veya böyle bir yargılama şikayeti yapan veya tanık olan bir kişinin açık ismini veya fotoğrafını kamuya açık bir şekilde yazan, gösteren, basan, paylaşan veya herhangi bir yöntemle teşhir eden kişi, hafif suç işlemiş sayılacak.

Bu kişiler mahkumiyet halinde yürürlükteki aylık brüt asgari ücretin iki katına kadar para cezasıyla çarptırılabilir. Söz konusu fiilin basın, yayın, internet medyası veya sosyal medya aracılığıyla gerçekleştiren bir kişi de hafif bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde yürürlükteki aylık aylık brüt asgari ücretin dört katına kadar para cezasına çarptırılabilir."