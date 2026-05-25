Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTTB) Başkanı Efdal Keser ile Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Meclis Genel Kurulu’nda Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nda yapılan değişiklikle kabul edilmesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Yasa maddesinin görüşülmesine geçilmeden önce Başbakan Ünal Üstel’in kendisi ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı’nı odasına çağırdığını anlatan Kişmir, burada komite üyeleriyle birlikte bir görüşme yapıldığını ifade etti.

Basın-Sen Başkanı Kişmir, “Biz hükümetin ‘hapis cezası çıksın, para cezası kalsın’ önerisini reddettik. Bu değişiklikle de gazetecilik yine suç sayılacak” ifadelerini kullandı.

Kişmir, “Hükümetle uzlaşmadık, güzelleme yaparak yasayı geçirdiler. Bu yasayı tanımayacağımızı buradan ilan ediyoruz!” dedi.

Ali Kişmir, Kurban Bayramı’nın ardından yasaya karşı en sert tepkilerini vereceklerini de sözlerine ekledi.

Gazeteciler Birliği Başkanı Keser ise, “Kötünün iyi olarak görüyorum. Gazeteciler etik kurallar çerçevesinde görevini tapmaya devam etsin. Bu mücadele burada bitmedi” açıklamasını yaptı.