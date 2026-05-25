-Çavuşoğlu

Yasanın görüşülmesi sırasında söz alan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) konusu tartışılırken arazi büyüklüğünün değil, projenin neden 20 yıldır bekletildiğinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

İTÜ’nün ülkeye ve bölgeye katkısı ile yükseköğrenimde oynayacağı rolün önemine dikkat çeken Çavuşoğlu, CTP hükümetinin arazi kiralamayı yaparken İTÜ’nün değeri ve başarılarını öne çıkararak bu kararı savunduğunu anımsattı.

Bu konunun Meclis'te tartışılmasının sebebinin “orman arazisi” statüsünün kamuoyuna da yansıması olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, kiralanan alan içerisinde inşaat yapılabilecek bölümün küçük olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, İTÜ’nün bu alanda koruluk yapmak istediğini, gerekli yatırımları yapacağını; yangın yolları, yangın söndürme sistemleri ve ağaç bakımlarıyla araziyi şu andaki durumundan çok daha iyi bir duruma getireceğini ifade etti.

Endişe edilmesi gereken durumun, sunulan iş planının, ekonomik ve akademik kalkınma ile katkı vaadinin neden bugüne kadar Meclis'e getirilmemesi olması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Meclis'te yaşanan tartışmaların ardından İTÜ’nün kendi kaynaklarıyla yatırıma başladığını ve kazı yaptığını söyledi.

Gecikmenin aslında, süreç içinde hükümet değişikliği, Erenköy kampüsü içerisinde istimlak edilmesi gereken alan, değişen bakanlıklar ve kaynak ayırma motivasyonundan kaynaklandığını belirten Çavuşoğlu, İTÜ’nün vadettiği yatırımları yapmayacaksa, yasa tasarısının iptal edilmesi çağrısının daha önce de kendisi tarafından yapıldığını söyledi.

Teslim edilen arazilerin tümünün rehabilite edilerek iyileştiğini vurgulayan Çavuşoğlu, asıl önemli olanın yatırımı teşvik etmek olduğunu kaydetti.

-Akansoy

CTP Milletvekili Asım Akansoy, alçak orman arazilerinin kiralanması için gösterilen yeni gerekçe ile ilk kiralama döneminde gösterilen gerekçelerde tutarsızlık olduğunu söyledi.

İTÜ’nün öneminin farkında olduklarını ancak şimdiye kadar herhangi bir yatırım yapılmadığını anlatan Akansoy, yapılacağı belirtilen yatırımlara bakıldığında arazinin dev büyüklükte olduğunu söyledi. Akansoy, tasarı getirilirken yatırımlar açısından net bir zaman çizelgesi yapılmadığı için ret oyu vereceklerini belirtti.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Meclise geri gönderirken belirttiği gerekçeler hakkında yasa tasarısında hiçbir düzeltme yapılmamasını eleştirdi.

Kurumlara ve Anayasaya saygı çağrısı yapan Barçın, özellikle Cumhurbaşkanı’nın önerilerine rağmen yasa tasarısının hiç değiştirilmeden tekrar neden GenelKurula gönderildiğinin, Komite Başkanı tarafından açıklanması gerektiğini ifade etti.

Barçın, Gaziveren bölgesindeki tüm sahil şeridi için kaymakamlık kurumu üzerinden kiralama çalışması olduğunu söyleyerek, İçişleri Bakanı’nı açıklama yapmaya çağırdı.

-Öztürk

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ise Cumhurbaşkanı’nın iki gerekçe gösterdiğini belirterek, doğal ve suni ağaçlandırma bulunan alçak orman arazilerinin tamamen korunduğu hususunun yasada net olarak belirtilmediğine yönelik gerekçeyi yanıtladı.

Fasıl 60 Orman Yasası tahtında bunların belirtildiğini söyleyen Öztürk, orman arazilerinin yatırım amaçlı kiralanmasının ise Anayasa ile düzenlendiğini söyledi.

“Yalnızca eğitim amaçlı kullanılır.” ifadesinin yasa tasarısında eklendiğini kaydeden Öztürk, yapılan imarın koçanlı malların üzerine sınırlanacağını ve bu yatırımın insanlara iş bulma imkanı yaratacağını belirtti. Öztürk, “Hassasiyetlerimiz bizim de hassasiyetlerimiz.” diyerek, İTÜ gibi bir üniversitenin bölgede yatırım yapmayı istemesin önemine dikkat çekti.

-Pilli

UBP Milletvekili Ali Pilli, İTÜ’nün ülkeye yatırım yapmasına kimsenin itirazı olmadığını vurgulayarak, yasanın vaat edilen yatırımın yapılması amacıyla yapıldığını belirtti.

Pilli, İTÜ’nün bir marka olduğunu söyleyerek öngörülen bu yatırımın ardından sağlanacak faydalara değindi.

Konuşmaların ardından “Anayasanın 94’üncü Maddesisinin (1)’inci Fıkrası Uyarınca Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Gönderilen Alçak Orman Arazileri’nin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasası" 26 kabul, 14 ret olmak üzere oyçokluğuyla onaylandı.