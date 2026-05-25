Genel Kurulu’da, “Anayasanın 94’üncü Maddesisinin (1)’inci Fıkrası Uyarınca Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası" görüşülüyor.

Yasa görüşüldüğü sırada, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler yasayla ilgili çalışma yapıldığını ve değişiklik önerisi yapılabileceğini belirterek, Genel Kurul’a 15 dakika ara verdi.

-Öztürk

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk yasayla ilgili komite raporunu okurken, yasa içerisinde çok önemli maddeler yer aldığını vurgulayarak, yeni getirilecek uygulamalara değindi.

Öztürk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da basın özgürlüğünün sınırsız olamayacağı, kişinin adil yargılanma hakkı ve masumiyet karinesinin dengelenmesi gerektiğinin yer aldığını belirtti.

İfade özgürlüğünün önemli olduğunu söyleyen Öztürk, ifade özgürlüğünün masumiyet karinesinin korunarak yapılması gerektiğini belirtti. Öztürk, yasanın tamamen aynı şeklîde tekrar onaylandığını dile getirdi.

-Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu, yasanın pozitif unsurları topluma kazandırması dileğinde bulunarak, yargının hızlandırılması ve sanık hakları bakımından iyileştirmelerin bir kazanım olduğunu belirtti.

Mahkemelerde uyulacak usulle ilgili bir yasa içinde masumiyet karinesi maddesinin yeri olmadığını dile getiren Özuslu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da “masumiyet karinesi” maddesinin bu yasada yeri olmadığını anlattığını söyledi.

Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’ndan alıntılar yapan Özuslu, bu yasanın kapsamının kamu ve özel tüm radyo televizyon ve web TV’ler olduğunu hatırlattı.

Özuslu, bu yasada yayın ilkelerinin belirtildiğini söyleyerek, "Bu yasayla kimleri ve neden korumak istediğinizi anlıyoruz” dedi.

“Unutulma hakkını" düzenleyen maddeler içeren bir yasa tasarısı olması gerektiğini belirten Özuslu, kelepçeli fotoğrafları çekilmiş kişilerden, bu linklerin kaldırılması için rüşvet talep edildiğini savundu.

-Derya

CTP Milletvekili Doğuş Derya da dünyada otokratik bir dalga yaşandığını söyleyerek, haklar ve özgürlüklerin yıkıldığını ifade etti.

Demokrasi mücadelesinde medyanın gerçeği söylemek konusunda bir görevi olduğunu belirten Derya, bilgi kirliliği ve yapay zeka sebebiyle gerçek gazetecilere duyulan ihtiyacın arttığını kaydetti. Derya, yasaların ve hukukun siyasete alet edilmemesi gerektiğini vurguladı. CHP'de yaşanan gelişmelere değinerek, Özgür Özel’e destek belirten Derya, gelişmeleri üzülerek takip ettiklerini söyledi.

Derya, Başbakan Ünal Üstel’i ve hükümeti eleştirerek, “ülkeye tahribat yaptıklarını” söyledi. UBP Milletvekillerinin salonda olmadığını ve konuşmaları dinlemediğini dile getiren Derya, yasa oluşturulurken basın kuruluşlarıyla yeteri kadar istişare edilmediğini kaydetti.

Düzenlemelerin “baroların arkasına saklanarak yapılmaya çalışıldığını” söyleyen Derya, dürüst, adil ve mert bir yönetimin mümkün olduğunu belirtti.

-Öztürk

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk tekrar söz alarak, maddeler hakkında bilgi verdi ve yasa tasarında önemli maddelerin düzenlendiğini kaydederek, bugün geçmesi gerektiğini söyledi.

Bu sırada muhalefet milletvekilleri ile Öztürk arasında sözlü tartışma yaşandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, oturuma ara verdi.