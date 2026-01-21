Galaya Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

Yönetmenliğini Mustafa Ünlü, yapımcılığını da Birinci Global Kurucu Başkanı Ertan Birinci’nin yaptığı belgeselde yarım asırdan fazla süredir devam eden “Savaşın”, üç neslin çocuk ve gençlerinin hayallerini nasıl etkilediği anlatılıyor.

Tanıtım yazısında belgesele ilişkin “Yeşil Hat’ın kuzeyinde top koşturan çocukların umutları ve hayal kırıklıklarının yanı sıra, çocukların yaşadığı adaletsizlik ve görünmeyen sınırlar, futbolun evrensel dili kullanılarak ele alınıyor” ifadeleri yer aldı.