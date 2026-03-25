Mahkemede şahadet veren Polis memuru Serhan Yıldıran, 21 Mart 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerinin devriyesi sırasında şüpheli görülen zanlının muhaceret kontrolünün yapıldığını belirtti. Yapılan incelemede zanlının 11 Nisan 2025 tarihinden itibaren 312 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını, 22 Mart’ta mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını kaydetti. Bu süre içerisinde İçişleri Bakanlığı’ndan ifade temin edildiğini ve ihraç yazısının yazıldığını ancak henüz yanıt alınmadığını belirten polis, soruşturmanın sürdüğünü ifade ederek 7 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “Cezaya düştüm biliyorum ama bir şans daha istiyorum” dedi.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.