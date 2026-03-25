Mahkemede şahadet veren Polis memuru Tevfik Altıoğlu, 15 Mart 2026 tarihinde Ortaköy’de devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin şüpheli gördükleri aracı durdurduğunu anlattı. Polis, araçtan inen H.T.’nin olay yerinden koşarak kaçtığını, araçta yapılan aramada ise sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Polis, tutuklanan zanlı Y.U.’nun ifadesinde, H.T. ile birlikte bin TL toplayarak Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya geldiklerini, Göçmenköy’de H.Ö. ile buluşup uyuşturucu temin ettiklerini ve dönüş yolunda yakalandıklarını söylediğini aktardı.

H.Ö.’nün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, zanlının üzerinde yapılan aramada ucu yanık sarma sigara ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 18 bin 330 TL’nin emare olarak alındığını ifade etti. H.Ö.’nün ise diğer zanlılarla görüştüğünü ancak uyuşturucu vermediğini söylediği belirtildi.

Kaçan zanlı H.T.’nin ise 21 Mart’ta Güzelyurt’taki ikametgahında yakalandığı açıklandı. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, teminat talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların her birinin 10’ar bin TL nakit teminat yatırmasına, birer kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.