Polis memuru Ahmet Sinanoğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis memuru, zanlının 15.06.2023 tarihinde Minareliköy'de bölgesinde M.Ö.’ye Cezayir'e gidebilmesi için vize çıkarabileceğini söyleyip, sahtekarlıkla 11 bin TL nakit parayı tasarrufuna geçirdi. Polis, zanlının vaat ettiğini gibi Cezayir vizesi çıkarmadığını ve 16.06.2023 tarihinde KKTC'den çıkış yaptığını açıkladı. Polis, şikayet üzerine zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını ancak yurt dışına çıkmış olmasından dolayı işlem yapılamadığını ifade etti. Polis, zanlı hakkında 8 Ağustos 2023 tarihinde tutuklama emri çıkarıldığını, 14 Nisan 2025 tarihinde Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti. Zanlının aleyhindeki suçlamaları kabul etmediğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise suçsuz olduğunu iddia ederek, “ben araba alacaktım, borç para istedim o da verdi. Kimseyi kandırmadım, zaten borcumu ödemeye geldim' dedi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.