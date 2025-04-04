Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması talebiyle Türkiye genelinde başlattığı imza kampanyasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) de destek geldi.

CHP Genel Merkezi ile koordineli şekilde hareket eden CHP KKTC Temsilciliği, “Adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz” sloganıyla kampanyayı Kıbrıs’ta da başlattı. Kampanyaya destek vermek isteyen yurttaşlar, temsilciliğin görsellerinde yer alan iletişim numaraları üzerinden bilgi alabilir veya aynı görsellerde yer alan QR kodu okutarak imza sürecine dijital yoldan katılım sağlayabilir.

Toplanan imzalar yine görsellerde belirtilen irtibat numaraları üzerinden teslim edilebilecek. CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü yaptığı açıklamada, kampanyaya destek sunacak olan sivil toplum kuruluşlarına, diğer siyasi parti temsilcilerine ve Kıbrıslı yurttaşlara şimdiden teşekkür etti.

CHP’nin çağrısı, “demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkma” vurgusuyla geniş kesimlerden destek toplamayı hedefliyor.