Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin sınır tanımadığını belirterek, “Biz de iş birliğinde sınır tanımayacağız.” dedi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile gerçekleştirdikleri toplantıda önemli gündem maddelerinden birinin uyuşturucuyla mücadele olduğunu dile getiren Çiftçi, uyuşturucu ticareti yapanlarla etkin mücadele için mutabakata vardıklarını kaydetti.

Türkiye İçişleri Bakanı Çiftçi, KKTC'deki temaslarını tamamlayarak bu gece saat 21.50’de adadan ayrıldı; KKTC'den ayrılmadan önce Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Çiftçi ve heyetini Ercan Havalimanı'nda, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer uğurladı.

Basın toplantısında Çiftçi'ye İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Konya Milletvekili, KKTC- TC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de eşlik etti.

Çiftçi, basın toplantısında ziyaretleri ve temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, programın son derece yoğun geçtiğini ifade etti.

ÇİFTÇİ: "BU ÖRGÜTLERE FAALİYET ALANI TANIMAMAK KONUSUNDA GÜÇ BİRLİĞİNE VARDIK"

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile gerçekleştirilen toplantıda ele alınan konuların başında özellikle yeni nesil suç örgütleriyle mücadelenin daha da artırılması geldiğini kaydeden Çiftçi, bu örgütlere faaliyet alanı tanımamak konusunda güç birliğine vardıklarını ve tam bir mutabakat sağladıklarını ifade etti.

Çiftçi, “Yeni nesil suç örgütleri maalesef sınır tanımıyorlar. Biz de iş birliğinde sınır tanımayacağız.” diyerek, bu konuda KKTC İçişleri Bakanlığı ile daha etkin mücadele için iş birliğini arttıracaklarını vurguladı.

Yine önemli gündem maddelerinden birinin uyuşturucuyla mücadele konusu olduğunu dile getiren Çiftçi, “Çünkü uyuşturucu ticareti terör örgütlerini besliyor ve aynı zamanda terör örgütlerine finansman sağlıyor. Uyuşturucu ticareti yapanlarla da etkin mücadele etmek için mutabakata vardık.” dedi.

“Bunun dışında bizim İçişleri Bakanlığımıza bağlı Göç İdaresi Başkanlığımızın ve AFAD Başkanlığımızın burada yapılacak diğer alanlardaki çalışmalarda da desteklerini arttıracağız.” ifadesini kullanan Çiftçi, devletin tüm imkanlarını birlikte paylaşacaklarını ifade etti.

“KENDİ GÜVENLİĞİMİZİ, KIBRISLI KARDEŞLERİMİZİN GÜVENLİĞİNDEN AYRI GÖRMÜYORUZ”

Çiftçi, tecrübe paylaşımı ve personel görevlendirme konusunda iş birliklerini daha da derinleştireceklerini kaydetti.

Gayelerinin hem Türkiye’nin huzurunu sağlamak hem de KKTC’nin güvenliğine olumlu katkıda bulunmak olduğunu dile getiren Çiftçi, “Çünkü biz, kendi güvenliğimizi, Kıbrıslı kardeşlerimizin güvenliğinden ayrı görmüyoruz.” diye konuştu.

Çiftçi, bu alandaki temasların ilerleyen günlerde somut sonuçlar vereceğini ifade ederek, Türkiye’ye döndüğünde bakan yardımcılarıyla, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile gerekli koordinasyonu sağlayacaklarını belirtti.

İş birliklerinin daha da gelişeceğine inandığını belirten Çiftçi, değişik alanlardaki iş birliklerini arttırmak temennisiyle Türkiye'ye döndüklerini kaydetti.

Çiftçi, Türkiye Cumhuriyeti ve İçişleri Bakanlığı olarak Kıbrıs Türkü’nün haklı ve meşru davasında her zaman yanında olduklarını, ellerinden gelen tüm desteği vermeye hazır olduklarını da dile getirdi.