Bakanlar Kurulu, tüketicilerin süt ve süt ürünlerine erişimlerinin daha kolay sağlanması ile özellikle fiyat artışlarının iç piyasaya hayat pahalılığı olarak yansımaması adına çiğ süte ek destek ödemesi yapılmasına karar verdi.

Buna göre, 1 Aralık-31 Aralık 2024 tarihleri arasında SÜTEK’in üreticiden satın aldığı çiğ süte litre başına 1,50 TL ek destek ödemesi yapılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, içerisinde bulunduğumuz günlerde oluşan girdi maliyetlerindeki artışın bir nebze önüne geçilmesi adına ve oluşan hayat pahalılığının da önüne geçilebilmesi amacıyla, tüketicilerin içme sütü ve süt ürünlerine erişimlerinin daha kolay sağlanması ve özellikle söz konusu fiyat artışlarının iç piyasada hayat pahalılığı olarak yansımaması amacıyla, 1 Aralık 2024-31 Aralık 2024 tarihleri arasında (her iki tarih de dahil) olmak üzere SÜTEK'in üreticiden satın aldığı her nevi Çiğ Süte litre başına 1.50 TL/Litre Ek Destek ödemesi yapılması ve konu ödemenin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2024 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan 11-01-04-1- 1-2-05-4-6-01 "Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi.”