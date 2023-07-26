Şampiyon Melekler Takımı’ndan Mustafa Sabancı’nın annesi Çiğdem Sabancı sosyal medya hesabı üzerinden ‘bu davanın başka davalar gibi kapanmasına izin vermeyecekleri’ ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Çiğdem Sabancı, “Uyumayın, sessiz kalmayın çünkü biz kalmayacağız” şeklinde konuştu.

Çiğdem Sabancı’nın tam paylaşımı şu şekilde:

‘BİZ SAPASAĞLAM ÇOCUKLARIMIZI UÇAĞIN KARGO KAPISINDAN TESLİM ALDIK’

Biz ülkemizi temsilen sapasağlam bir şekilde Adıyaman’a gönderdiğimiz çocuklarımızın cenazelerini bayraklara sarılı bir şekilde uçağın kargo kapısından geri teslim aldık.

Biz çocuklarımızı enkazdan çıkarmaya çalışırken tüm Kıbrıs halkı bizimle bekledi, bizimle ağladı.

Bizi o hafta orada yalnız bırakmayan KKTC siyasileri ve sivil savunma ekibimiz siz olmasaydınız çocuklarımızın cansız bedenlerini kepçelerle çöpe atacaklardı.

‘ŞİMDİ ADALET ZAMANI’

Şimdi adalet zamanı, hesap sorma zamanı, çocuklarımız, öğretmenleri ve velilerimiz için.

KKTC hükümeti ve siyasiler çocuklarımızı ülkemizi temsil etmek için oraya siz gönderdiniz, başımıza gelecekleri bilebilir miydiniz? Hayır…

‘HÜKÜMET ŞİMDİ NEREDE? ÇELENK BIRAKMAKLA OLMAZ, ÇOCUKLARIN HESAPLARINI SORMAK ZORUNDASINIZ’

Ama şimdi neredesiniz? Oraya gidip siyah çelenk bırakmakla olmuyor. Bu çocukların, öğretmenlerinin ve velilerinin hesabını sormak zorundasınız, en tepeden başlayarak en sona kadar.

‘BU DAVANIN DİĞER DAVALAR GİBİ KAPANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ’

Uyumayın, sessiz kalmayın çünkü biz kalmayacağız, diğer davalar gibi bunun da kapanmasına izin vermeyeceğiz, sessiz kalmayacağız.”