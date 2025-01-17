Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü Mehtap KANAL ve araçta yolcu olarak bulunan Ağırdağ’da sakin Ecrin BAŞBINAR (K-12) kaza yerinde yaşamlarını yitirmişlerdir. Soruşturma devam etmektedir.

17.01.2025 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Girne Boğazköy’de Şehit Sonay Özdayı Caddesi üzerinde, Ağırdağ ’da sakin Mehtap KANAL (K-41) yönetimindeki FH 800 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp, yol kenarında bulunan ağaca çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan FH 800 plakalı araç, sağ yan kısmı üzerine devrilip yine yolun sol tarafında bulunan ağaca tavanı ile çarparak sağ yan kısmı üzerine durmuştur.

Sosyal yardım ve cemile yardımlarına yüzde 11,12 artış!

Sosyal yardım ve cemile yardımlarına yüzde 11,12 artış!

Polisin açıklaması şöyle:

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.