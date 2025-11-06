Güçlü sahne performanslarıyla adından söz ettiren Cihan Çobanoğlu, yeni single’ı “Gül Belalıdır” ile dinleyicilerle buluştu. Yüksek enerjili şarkı yayınlandığı günden bu yana kısa sürede 150.000’in üzerinde dinleyiciye ulaştı.

Söz ve Müziği Hakan Altun’a, düzenlemesi Kadir Can Topçu’ya ait olan keyifli şarkının klibinin kamera arkasında ise Kutay Alicik- Re-Chord Production bulunuyor.

Aktif sahne performansları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Çobanoğlu, “Gül Belalıdır” ile sanat hayatında yeni bir dönemin kapılarını aralayarak, yeni projelerin de geleceğini müjdeledi. Gül Belalıdır isimli şarkı, YouTube, Spotify ve tüm dijital platformlarda yayında