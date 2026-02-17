Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, bölgede artan öğrenci sayısına yanıt vermek ve okulun fiziki altyapısını güçlendirmek amacıyla inşa edilen dört derslik ve çok amaçlı salondan oluşan iki katlı ek bina, toplam 663,92 metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde projelendirildi.

Her biri 331,96 metrekare olarak planlanan zemin ve birinci kat hem idari işleyişi destekleyen hem de eğitim kapasitesini artıran mekânlardan oluşuyor.

Projenin zemin katında; idari yönetim süreçlerinin yürütülmesi için müdür odası, müdür muavini odası, sekreter odası ile arşiv odası yer alırken, aynı katta eğitim ve toplu etkinliklere uygun standartlarda iki derslik konumlandırıldı.

Birinci katta ise yine eğitim faaliyetlerine hizmet edecek iki dersliğin yanı sıra hem toplu eğitim çalışmalarına hem de sosyal ve kültürel etkinliklere uyarlanabilecek esnek kullanım imkânı sunan çok amaçlı salon/derslik yer alıyor.

Yerel yönetim ile merkezi idarenin iş birliğinde hayata geçirilen ek derslik binasıyla, Cihangir ve Düzova bölgesindeki eğitim altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.