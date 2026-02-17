Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, “Sigma” kanalı adına “Prime Consulting” şirketinin 6-14 Şubat tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarına yer verdi.

Habere göre anket neticesinde gelecek Pazar seçim olsaydı hangi partiye oy verirdiniz sorusuna yüzde 17’si AKEL; yüzde 16.5’i DİSİ; yüzde 11.5 ELAM, yüzde 9.5’i ALMA, yüzde 6.5 DİKO, yüzde 6 Doğrudan Demokrasi partisi, yüzde 2 VOLT, yüzde 2 EDEK, yüzde 1 Ekologlar, yüzde 1 DİPA şeklinde yanıt verdi.

Geçerli oylar kapsamında ise partilerin oy oranları şöyle dağıldı: “AKEL yüzde 18; DİSİ yüzde 17.5; ELAM yüzde 12; ALMA yüzde 10”.

Kararsızların oranı ise yüzde 10 şeklinde yer alırken, oyu konusunda açıklama yapmayacağını dile getirenlerin oranı da yüzde 7 olarak kaydedildi.

Öte yandan Politis gazetesine göre ankete katılanların yüzde 57’sinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis için olumsuz, yüzde 33’ü ise olumlu görüş beyan etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in icraatlarından yüzde 72’sinin pek veya hiç memnun olmadığını, yüzde 27’sinin çok veya yeteri kadar memnun olduğunu dile getirdiğini yazan gazete ankete katılanların yüzde 85’nin, yolsuzluğa karşı mücadelede yanlış gidişatta olunduğunu düşündüğünü belirtti.

Habere göre siyasi parti başkanlarıyla ilgili olumlu görüşün de sorulduğu ankette ALMA Başkanı Odisseas Mihailidis yüzde 39 oranıyla ilk sırada yer aldı.

İkinci sırayı yüzde 37 ile DİSİ Başkanı Annita Dimitriu alırken AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu yüzde 35, Ekologlar -Vatandaşlar İş birliği Başkanı Stavros Papaduris yüzde 27, ELAM Başkanı Hristos Hristu yüzde 25, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos 18 ve Rum AP üyesi Fidias Panayotu ise yüzde 17 oy aldı.

Olumsuz görüş olarak Fidias Panayotu yüzde 76, Marios Karoyan yüzde 72, Nikolas Papadopulos yüzde 66, Hristos Hristu yüzde 61, Annita Dimitriu ile Stefanos Stefanu yüzde yüzde 49, Nikos Anastasiu yüzde 43, Odisseas Mihailidis ise yüzde 42 oy aldı.